Juso-Chef Kühnert: AfD sucht immer nur nach Sündenböcken

Jüngst sorgte SPD-Nachwuchspolitiker Kühnert mit seinen Thesen zum Sozialismus für Aufsehen und eine heftige Debatte. Kurz vor der Wahl kritisiert er den politischen Gegner AfD scharf.

Dresden (dpa/sn) - Juso-Chef Kevin Kühnert hat der AfD Kompetenzen bei sozialen Themen abgesprochen. Er sei erstaunt darüber, dass die AfD oder andere rechte Parteien bei Unzufriedenheit mit sozialen Verhältnissen als Alternative gesehen werde, sagte Kühnert der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. «Die AfD ist so ziemlich als letzte auf den Mindestlohn-Zug aufgesprungen, setzt sich im Gegensatz zur SPD auch nicht für gerechte Steuersätze in Europa ein.» Sie sei im Kern die «alte neoliberale Professoren-Partei». «Die Gerechtigkeitsdebatten unserer Zeit finden allesamt ohne die AfD statt», so Kühnert.