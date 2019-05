Berlins Finanzsenator Kollatz: Share Deals schnell eindämmen

Die Länder machen schon länger gegen sogenannte Share Deals mobil, mit deren Hilfe sich Immobilienfirmen vor allem in großen Städten die Grunderwerbsteuer sparen. Nun liegt ein Vorschlag vor, das zu ändern. Berlins Finanzsenator drückt aufs Tempo.

Berlin (dpa/bb) - Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz dringt auf eine rasche Eindämmung umstrittener Geschäfte, mit denen Unternehmen bei Immobilienkäufen millionenschwere Steuerzahlungen umgehen können. Allein in seinem Bundesland gingen durch sogenannte Share Deals mehr als 100 Millionen Euro Grunderwerbsteuer im Jahr verloren, sagte der SPD-Politiker anlässlich einer Konferenz mit seinen Amtskollegen aus Bund und Ländern der Deutschen Presse-Agentur. Bundesweit ist von geschätzt bis zu einer Milliarde Euro die Rede.

«Es ist gut, dass der Bund den Wunsch der Länderfinanzminister nach schärferen Maßnahmen nun umsetzen will», sagte Kollatz weiter. «Ich hoffe, dass der Gesetzentwurf noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht wird. Das wäre ein wichtiger Schritt, um die gröbsten Steuerschlupflöcher zu stopfen.» Das Thema ist ein Schwerpunkt des zweitägigen Treffens in Berlin, das am Donnerstagabend beginnen sollte.