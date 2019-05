Protest gegen Flüchtlingspolitik: «Molecule Man» trägt Rettungsweste

Aus Protest gegen die europäische Flüchtlingspolitik haben Aktivisten der großen «Molecule Man»-Statue in Berlin eine riesige orangefarbene Rettungsweste übergestreift.

Die Aktion am 17. Mai 2019 in der Spree sollte Solidarität mit der Seenotrettung im Mittelmeer zeigen, wo immer wieder Flüchtlinge ertrinken. Die Organisation Seebrücke sprach in einer Mitteilung von einem Zeichen eine Woche vor der Europawahl. Sie rufe die Mitgliedsstaaten der EU dazu auf, «dem Sterben auf dem Mittelmeer endlich ein Ende zu bereiten und nicht weiter wegzuschauen». Die Polizei war bei der Aktion vor Ort und hatte die Situation im Blick, wie ein Sprecher sagte.