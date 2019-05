Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Brand im S-Bahnhof Feuerbachstraße

Am S-Bahnhof Feuerbachstraße in Steglitz ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Polizei sind Holzcontainer, die zu einer Gaststätte gehören, in der Eingangshalle des Bahnhofes in Brand geraten.

Die Polizei vermutet Brandstiftung, wie eine Sprecherin am Mittwoch sagte. Zuerst hatte die «B.Z» (Online) über ein Feuer berichtet. Die Haussubstanz wurde durch die Flammen nicht beschädigt, lediglich die Container seien durch das Feuer zerstört worden, hieß es. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit mehreren Trupps im Einsatz, um den Brand zu löschen.