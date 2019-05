Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Umfrage zur Europawahl: Grüne in Berlin vorn

Für die Europawahl in zwei Wochen zeichnet sich in Berlin gemäß einer Umfrage viel Zustimmung für die Grünen ab. 23 Prozent der Befragten würden ihr Kreuz bei dieser Partei machen, wenn am Sonntag Europawahl wäre, wie rbb und «Berliner Morgenpost» (Sonntag) berichteten. Die Umfrage BerlinTrend von Infratest Dimap wurde von der rbb-Abendschau und der Zeitung in Auftrag gegeben. Bei der Europawahl 2014 hatten die Grünen 19,1 Prozent der Stimmen in Berlin erhalten.

Die SPD, die 2014 noch 24 Prozent der Stimmen erhielt und den ersten Rang belegte, käme den Angaben zufolge nur noch auf 13 Prozent und müsste große Verluste verbuchen. Bei den anderen Parteien sieht es so aus: Die CDU käme auf 18 Prozent (2014: 20 Prozent), Die Linke könnte mit 16 Prozent das Ergebnis von 2014 (16,2 Prozent) in etwa halten. Die AfD würde sich von 7,9 Prozent auf 10 Prozent verbessern und die FDP würde sich von 2,8 Prozent auf 5 Prozent steigern.