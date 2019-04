500 Menschen picknicken in Berlin für den Klimaschutz

Mit einem Klimastreik-Picknick haben in Berlin 500 Menschen für mehr Klimaschutz protestiert. Nach Polizeiangaben waren 500 Personen zu dem Sit-in am Karfreitag im Invalidenpark angemeldet worden. Die Demonstration war «sehr friedlich» und «sehr schön», sagten die Veranstalter.

Seit Monaten streiken weltweit Schüler freitags, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen und die Politik zum Handeln aufzufordern. Die Aktionen laufen unter dem Motto «Fridays for Future». Ihren Ursprung hat die Bewegung in Schweden. Die Schülerin Greta Thunberg begann mit Streiks. Sie ist zur Symbolfigur der Protestwelle in vielen Ländern geworden. Kritiker bemängeln, dass die Schüler während der Schulzeit streiken.