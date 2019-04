Nach SPD-Vorschlag: Grüne mit eigenem Sicherheitspaket

Die rot-rot-grüne Koalition hat zu ihrer Halbzeitbilanz Einigkeit beschworen - doch es kommt immer wieder zu Störfeuern. Beim Thema Sicherheit zeigt sich, wie mühsam ein gemeinsamer Weg ist.

Berlin (dpa/bb) - In der Berliner rot-rot-grünen Koalition zeichnet sich noch keine gemeinsame Lösung für ein Sicherheitspaket ab. Nach einem nicht abgesprochenen SPD-Vorstoß im Februar will in der nächsten Woche nun die Grünen-Fraktion ihrerseits ein eigenes Paket vorstellen. Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek kündigte am Samstag auf dem Grünen-Landesparteitag ein eigenes Freiheitsrechte- und Stärkungsgesetz an. Es sei «das größte Paket, was ihr in den letzten Jahrzehnten gesehen habt», sagte sie zu den Delegierten.