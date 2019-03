Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Polizei übt Terroreinsatz in Steglitz: Straßensperrung

Die Berliner Polizei übt am Sonntagvormittag im Stadtteil Steglitz einen großen Terroreinsatz. Als nachgespieltes Szenario soll es dort so aussehen, als sei ein Transporter in eine Menschenmenge gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei der Übung im Einkaufszentrum Boulevard Berlin werde die Konfrontation mit einem bewaffneten Täter nachgestellt. Die Einsatzkräfte sollen erst beim Eintreffen erfahren, dass es sich um eine Übung handele, hieß es von Seiten der Polizei.

Die Schlossstraße bleibt wegen der Terrorübung zwischen Schildhornstraße und Walter-Schreiber-Platz zwischen 11 Uhr und voraussichtlich 15 Uhr für den Verkehr gesperrt.