EU-Urheberrechtsreform: Tausende demonstrieren in Berlin

Auch in anderen deutschen Städten fanden am Wochenende Demonstrationen gegen die Pläne der EU statt. In Potsdam waren mehrere Hundert Demonstranten auf den Straßen , in Köln, Düsseldorf und Hamburg je mehrere Tausend. Eine der größten Protestaktionen gab es in München, wo nach Angaben der Polizei rund 40 000 Menschen unter dem Motto «Rette dein Internet» auf die Straße gingen.