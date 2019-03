Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Dieter Birr hat ein Fahrrad mit Musikanlage

Dieter Birr, jahrzehntelang Frontmann der Puhdys, will auch auf dem Fahrrad nicht auf laute Musik verzichten. «Ich hab' eine Anlage auf meinem Fahrrad: einen iPod mit richtig guten Lautsprechern», sagte der Sänger der Deutschen Presse-Agentur. «Da macht das Fahrradfahren noch mal so viel Spaß.» Und was hat sich Birr alias «Maschine» auf seinen MP3-Player geladen? «Von den Stones hab ich alles, auch Rammstein oder Tom Petty oder auch neuere Sachen - ich hab ganz viel da drauf.» Er falle mit seinem Musik-Fahrrad auch auf: «Die Anlage klingt richtig verschärft! Die Kids finden das richtig cool.»

