Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Bagger beschädigt Gasleitung: Großeinsatz der Feuerwehr

Ein Leck in einer unterirdischen Gasleitung hat am Freitagmittag in Berlin-Kladow einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Rund 70 Kräfte waren in der Jules-Verne-Straße im Einsatz, wie ein Sprecher mitteilte. Demnach hatte ein Bagger bei Bauarbeiten die Mitteldruckleitung beschädigt. Das ausgetretene Gas sei jedoch schnell verflogen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Nach anderthalb Stunden war der Einsatz beendet.