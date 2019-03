Grüne-Fraktion fordert neue Impulse für Integration

Die Flüchtlinge und ihre Integration sind etwas aus dem Fokus gerückt. Aus Sicht der Grünen in Berlin sollte sich das ändern.

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Grünen-Fraktion fordert neue Impulse für die Integration von Zuwanderern. Zwar sei hier in den vergangenen Jahren eine Menge passiert, heißt es in einem Beschlusspapier, das die Fraktion auf ihrer Klausurtagung an diesem Freitag beschließen will. «Dennoch gibt es unnötige rechtliche und bürokratische Hürden und Integrationshindernisse, die ein Ankommen erschweren. Und nicht alles läuft so, wie es sollte.»