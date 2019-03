Verfassungsschutz rechnet mit Anstieg von Reichsbürgern

Eigentlich fallen Reichsbürger in Berlin fast nur durch skurrile Schreiben an Behörden auf - der Besitz von Waffen macht sie aber gefährlich. Und die Zahl der Anhänger dürfte steigen.

Berlin (dpa/bb) - Der Chef des Berliner Verfassungsschutzes, Michael Fischer, geht zukünftig von mehr sogenannten Reichsbürgern und Selbstverwaltern in der Hauptstadt aus. «Insbesondere im Internet wird deren Angebot von einer steigenden Anzahl von Personen wahrgenommen», sagte er am Mittwoch im Verfassungsschutzausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Fischer nennt als Beispiel Internetseiten, die mit einer Umgehung des Rundfunkbeitrags werben. Vor allem ärmere Menschen fühlten sich davon angesprochen.

Reichsbürger und Selbstverwalter erkennen die Bundesrepublik, ihre Gesetze und ihre Behörden nicht an. Sie wehren sich teilweise gewaltsam gegen amtliche Vollstreckungen. Nach Angaben des Bundesamts für Verfassungsschutz soll es in Deutschland rund 19 000 Mitglieder dieser Szene geben. In Berlin werden derzeit laut Senat rund 670 Menschen gezählt.