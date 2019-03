Magdeburger Klinik-Mitarbeiter erkennen entflohenen Häftling

Zwei Tage war ein entflohener Häftling aus Berlin auf der Flucht. Er suchte Hilfe in einem Krankenhaus in Magdeburg. Dort waren die Mitarbeiter geistesgegenwärtig.

Berlin/Magdeburg (dpa/bb) - Die erneute Festnahme des aus Berlin entflohenen Häftlings ist der Aufmerksamkeit der Mitarbeiter eines Magdeburger Krankenhauses zu verdanken. Der Mann war am Mittwochabend nicht von einem unbegleiteten Freigang aus der Sicherungsverwahrung in Berlin-Tegel zurückgekehrt. Am Freitagabend hat er sich nach Angaben der Berliner Justizverwaltung selbst in ein Magdeburger Krankenhaus begeben, um sich dort behandeln zu lassen.