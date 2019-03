Berliner FDP-Fraktionschef nennt Enteignungen «Tabubruch»

Die freien Demokraten lassen kein gutes Haar am rot-rot-grünen Senat. Nicht zuletzt beim Wohnungsbau laufe so einiges schief. Doch auch im Hinblick auf Europa hat Berlins FDP eigene Ideen.

Berlin (dpa/bb) - FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja hat ein Umsteuern des Berliner Senats in der Wohnungspolitik gefordert. «Es hilft unserer Stadt und den Menschen überhaupt nicht, über einen Rückkauf einst verscherbelter Wohnungen nachzudenken», sagte Czaja am Samstag auf einem FDP-Landesparteitag. «Ganz im Gegenteil: Jeder Cent und alle Kraft müssen in eine Neubau-Offensive fließen.» Statt über «den größten Tabubruch» - Enteignungen - ernsthaft zu debattieren, müssten endlich die dringend benötigten mindestens 200 000 Wohnungen gebaut werden, sagte er.