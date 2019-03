Wasserbetriebe übernehmen Berlins öffentliche Brunnen

Bereits 2016 hatten die Wasserbetriebe in einem Pilotprojekt die Bewirtschaftung von 45 Brunnen in Friedrichshain-Kreuzberg übernommen. Ab Ostern 2019 sollen 146 weitere Brunnen in sieben Bezirken hinzukommen. Bis 2028 sollen schließlich auch die 125 übrigen Berliner Brunnen von den Wasserbetrieben übernommen werden.