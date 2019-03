Technikmuseum-Chef: alte Flugzeuge in Tempelhof ausstellen

Wenn es nach dem Direktor des Deutschen Technikmuseums, Dirk Böndel, geht, kommen die dort jetzt gezeigten Flugzeuge nach Tempelhof. Er sprach sich dafür aus, in Hangar 6 des stillgelegten Flughafens eine Flugzeugausstellung einzurichten. Dem Senat soll Böndel seine Pläne bereits vorgelegt haben. Zuvor hatten die Zeitungen «B.Z.» und «Bild» darüber berichtet.

Böndels Pläne sehen vor, in dem leerstehenden Hangar eine Außenstelle des Technikmuseums einzurichten. Dort könnten die 70 Flugzeuge präsentiert werden, die sich im Besitz des Museums befinden. Am derzeitigen Ausstellungsort in Kreuzberg wird aus Platzgründen nur ein Teil der Exponate gezeigt. Der Bestand des Museums soll weiter wachsen: Unter anderem wird das erste Ganz-Metall-Flugzeug der Welt, die Junkers F13, derzeit für die Ausstellung in Berlin restauriert.