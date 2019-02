Berliner CDU-Fraktion bald «nah dran»

Die Hauptstadt-CDU dümpelt bei mäßigen Umfragewerten vor sich hin - und kann Rot-Rot-Grün derzeit nicht gefährden. Das soll sich ändern. Klingelt Fraktionschef Dregger demnächst an Ihrer Haustüre?

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner CDU-Fraktion will neue Wege gehen, um die Bürger stärker für ihre Politik zu begeistern. Unter dem Motto «Nah dran» wollen die Abgeordneten künftig regelmäßig in die Kieze gehen, um mit Bewohnern, ehrenamtlich Tätigen, Vertretern von Projekten und Initiativen ins Gespräch zu kommen. Geplant ist dabei durchaus auch, an den Haustüren zu klingeln, wie CDU-Fraktionschef Burkard Dregger der Deutschen Presse-Agentur sagte.