Ein Hund hat einem spielenden dreijährigen Mädchen in Hellersdorf ins Gesicht gebissen.

Das Kind wurde durch den Biss am Freitagnachmittag im Zuhause des Mädchens in der Jerichower Straße schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Polizisten nahmen das Tier in Gewahrsam. Der Hund gehörte einem 28 Jahre alten Bekannten der 31 Jahre alten Mutter.