Polizisten-Verbindungen zu Clans: Justiz ermittelt

Nach einem Vorwurf gegen Berliner Polizisten, Informationen an Mitglieder arabischstämmiger Clans weiterzugeben, nimmt die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. Aufgrund von Aussagen eines Ex-Polizisten im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) sei von Amts wegen ein Verfahren eingeleitet worden, sagte der Sprecher der Berliner Ermittlungsbehörde, Martin Steltner, am Freitag. «Es gibt noch keine Beschuldigten.» Zuvor hatte die «Berliner Morgenpost» (online) darüber berichtet.

In der RBB-«Abendshow» (Donnerstag) hatte der Sprecher des Vereins Kritische Polizisten gesagt, dass einzelne Kollegen in Berlin «Informationslinien» in das Milieu arabischstämmiger Clans hätten und pflegten. Diese Polizisten kämen aber selbst auch nicht immer sofort an die für sie wichtigen Informationen, schränkte der Ex-Beamte Thomas Wüppesahl in der Sendung ein. Auf dpa-Anfrage sagte er, seine Angaben beruhten auf persönlichen Wahrnehmungen von Kollegen.