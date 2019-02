Gerichtsentscheidung zu AfD-Klage gegen Müller wegen Tweets

Beim Berliner Verfassungsgerichtshof wird zur Klage der AfD gegen den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) heute eine Entscheidung verkündet. Das stellte das Gericht in Aussicht. Bei dem Verfahren geht es um eine Twitternachricht Müllers. Der AfD-Landesverband wirft ihm einen Verfassungsverstoß vor.

Im Mai 2018 hatten sich rund 5000 AfD-Anhänger in Berlin zu einer Demonstration versammelt. Gleichzeitig machten etwa 25 000 Menschen gegen die rechtspopulistische Partei mobil. Müller zeigte sich darüber erfreut und twitterte: «Zehntausende in #Berlin heute auf der Straße, vor dem #BrandenburgerTor und auf dem Wasser. Was für ein eindrucksvolles Signal für Demokratie und #Freiheit, gegen Rassismus und menschenfeindliche Hetze.» Die AfD sieht laut Gericht darin das Recht auf Chancengleichheit der Parteien verletzt. Müller sehe das anders.