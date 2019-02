Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Verfassungsschutz warnt vor Stigmatisierung von Muslimen

Der Chef des Berliner Verfassungsschutzes, Michael Fischer, hat davor gewarnt, Muslime in Deutschland pauschal in die Nähe von Extremismus und Gewalt zu rücken. Aktuell werde das extremistische Personenpotenzial in der Bundesrepublik in dem Bereich auf 26 000 Menschen geschätzt, sagte Fischer am Mittwoch im Ausschuss für Verfassungsschutz des Abgeordnetenhauses. Das seien 0,6 Prozent der 4,3 Millionen Muslime hierzulande. «Oder andersherum gesagt: Mehr als 99 Prozent der Muslime achten die hiesige Rechts- und Gesellschaftsordnung.» Fischer stellte den Abgeordneten eine neue Broschüre des Landes-Verfassungsschutzes zum Thema Islamismus vor.

© dpa