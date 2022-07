Literaturhaus Berlin

Das Literaturhaus ist ein „Wartesaal der Poesie“ mit Wintergarten und illustren Nachbarn: Hier finden sich Bücher, Backwerk und Literaten.

Literatur und Caféhaus. Das gehört spätestens seit den 20er Jahren zusammen wie Bohnen und Speck. Natürlich hat also auch das Literaturhaus, das 1986 als erstes seiner Art in Deutschland eröffnet wurde, ein Café und ein ganz prächtiges dazu – das „Café-Restaurant Wintergarten“. Gelegen in der Fasanenstraße, einer ruhigen Nebenstraße des Kurfürstendamms, zählt es zu den schönsten Berlins.