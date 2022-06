Raus ins Atelier! Open Air-Workshops der Staatlichen Museen

Umgeben und inspiriert von kostbaren Kunstwerken können sich Kids bei den Workshops an einer Vielzahl von Kunstformen ausprobieren.

Die Werke der alten Meister dienen als Beispiel und Anregung für die verschiedenen Workshops, die Kinder besuchen können. Jeder Kurs dauert zwei Stunden und beginnt mit einer Führung durch ein Museumsabschnitt. Anschließend geht es an die großen Familientische an der frischen Luft und es wir gemalt, gezeichnet, collagiert oder gedruckt. Das Angebot findet je nach Wochentag auf der Museumsinsel, an der Neuen Nationalgalerie oder im Garten des Hamburger Bahnhofs oder Museums Europäischer Kulturen statt.



Alle Workshops finden unter professioneller Anleitung von Künstlern statt. Mehrfachbesuche lohnen sich: Das Programm wird täglich gewechselt.