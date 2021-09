Matthias Pees wird Intendant der Berliner Festspiele

Der Frankfurter Theaterchef Matthias Pees wird neuer Intendant der Berliner Festspiele.

Er folgt am 1. September 2022 auf Thomas Oberender, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Donnerstag (23. September 2021) mitteilte. Pees wurde vom Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin berufen. Grütters würdigte ihn als «renommierten Theater- und Festivalprofi». Sie sei überzeugt, mit Pees an Bord würden die Berliner Festspiele «auch in Zukunft weit über die Grenzen der Stadt hinaus strahlen».