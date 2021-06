Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung wird eröffnet

Zum Start des lange und hitzig diskutierten Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung ist Direktorin Gundula Bavendamm hörbar um Ausgleich bemüht.

Das Haus sei eine «Schule der Ambivalenz», das sie «im Windschatten» halten wolle, sagt sie am Mittwoch in Berlin. Denn: «Wir suchen nicht den Streit.» Die drei Begriffe des Zentrums teilt Bavendamm auf in die beiden Themen Flucht und Vertreibung, daneben steht «Versöhnung als Haltung». Das Dokumentationszentrum soll am Montag (21. Juni 2021) im Beisein von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eröffnet werden. Erste Besucherinnen und Besucher werden dann am Mittwoch erwartet.