Silvester-Live-Show ohne Publikum

Dabei konnten sich die Fernsehzuschauer bewerben, um live aus ihren Wohnzimmern eingeblendet zu werden. Die Moderatoren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner erklärten den Zuschauern, was im Corona-Jahr anders ist: Normalerweise seien Hunderttausende bei der Party am Brandenburger Tor dabei. «Heute sind wir zu zweit», sagte Kiewel. Zu den ersten Stars, die am Donnerstagabend auftraten, gehörten Álvaro Soler und Vicky Leandros.