Berlin verbietet Großveranstaltungen bis 24. Oktober

Damit geht das Land weiter als die vom Bund vorgeschlagene Regelung, Großveranstaltungen bis zum 31. August zu untersagen. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern dürfen in Berlin bis 31. August nicht stattfinden.Betroffen von der Maßnahme sind Konzerte oder Volksfeste , aber auch der Berlin-Marathon . Er sollte am 27. September stattfinden, im vergangenen Jahr waren 47 000 Teilnehmer an den Start gegangen.