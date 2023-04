An der East Side Gallery, zwischen Postbahnhof und Oberbaumbrücke, findet im August das Streetmusic Festival "East Side Music Days" statt.

Die East Side Music Days sind ein kostenloses Straßenmusik Festival. Musiker aus allen Genres sind hierbei dazu eingeladen, live und umsonst an diesem für die Stadt so bedeutenden Ort zu spielen. 2021 werden voraussichtlich mehrere Bühnen (Spots) auf dem Mercedes Platz zur Verfügung stehen.

2019 kamen laut Veranstalter rund 40.000 Zuschauer zum Gelände des Bootsanlegers im East Side Park, wo die Idee eines Streetmusic Festivals im Rahmen der Berlin Music Week 2014 erstmals realisiert wurde. Über 40 nationale und internationale Music Acts spielen 2019 auf dem Mercedes Platz und auf der Mainstage an der Spree (Bootsanleger an der East Side Gallery).

© Noodelz / photocase.com

Ob rauchiger Kellerclub oder edle Jazzbar - Livebands vom Jazztrio bis zum Swingorchester kann man an vielen Orten erleben. Hier sind ein paar Klassiker für World, Swing und all that Jazz. mehr