Berghain-Garten öffnet nach Corona-Pause wieder

Der Berghain-Garten immerhin hatte auch im vergangenen Jahr zeitweise wieder geöffnet. Und für Kunstinteressierte hat seit Juni sogar das Innere des Clubs wieder auf: In Zusammenarbeit mit der Boros Foundation zeigt das Berghain dort eine Kunstausstellung , in deren Zuge an der Außenfassade ein riesiges Banner mit den Worten «Morgen ist die Frage» prangt.