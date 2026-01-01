Clubs & Party in Berlin

Das Berliner Nachtleben gehört zu den aufregendsten der Welt und Clubs wie das Berghain oder das Watergate sind feste Anlaufentstellen für die besten internationalen DJs. Aber die Stadt bietet den Partygängern und Nachtschwärmern weit mehr. Der Clubguide für Berlin mit Beschreibungen und Adressen zu den interessantesten Clubs und Party-Empfehlungen.