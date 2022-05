Tanzabende und Tanzkurse unter freiem Himmel

Jeden Sommer können Hauptstädter und Gäste unter dem Berliner Sternenhimmel auch fernab von Techno-Beats beschwingt das Tanzbein schwingen - ob beim Tango an der Museumsinsel oder Volkstänzen im Mauerpark.

Wer in Berlin zu Elektrobeats, dröhnenden Bässen und schnellen Takten an der frischen Luft durch die Nacht tanzen möchte, wird in zahlreichen Open Air-Clubs fündig. Doch auch für Fans exotischer Rhythmen und langsamer Tänze hält Berlin einige Highlights im Freien bereit.

Mit seinen bunten Lichterketten und seiner herrlichen Sicht auf das Bode-Museum ist die Strandbar im Monbijoupark schon lange kein Geheimtipp mehr. In den warmen Sommermonaten wird jeden Abend am Spreeufer und auf der nördlichen Monbijoubrücke getanzt. Im Fokus stehen Salsa und Tango, am Wochenende stehen jedoch auch Standardtänze, Latein und Swing auf dem Programm. Wochentags findet von 18 bis 19 Uhr eine Tanzleitung statt, sonntags werden können die Tänzer:innen von 16 bis 17 Uhr professionell angeleitet. Bei schlechtem Wetter fallen die Tanzabende aus.

Vor traumhafter Kulisse bietet der Landestanzsportverband Berlin im Sommer kostenlose Tanzstunden in den Gärten der Welt an. Alle zwei Wochen leiten professionellen Tänzer:innen Lernwille in verschiedenen Stilen an. Dabei werden stets die Grundelemente vermittelt, die vor Ort von den Teilnehmer:innen direkt angewendet werden können. Die Vielfalt der angebotenen Tanzstile ist groß - von Tango zu DiscoFox, von Rock'n'Roll zu Boogie Woogie, von Rumba zu ChaChaCha. Die zweistündigen Kurse sind kostenlos, der Eintritt zu den Gärten der Welt ist jedoch zu entrichten.