Clubszene ist «Schwerindustrie Berlins»

Die Berliner Clubszene hat innerhalb eines Jahres drei Millionen Touristen in die Hauptstadt gelockt und einen Umsatz von 168 Millionen Euro generiert. Das ist aber noch nicht alles.

Diese beeindruckenden Zahlen hat eine Studie zur Clublandschaft für das Jahr 2017 im Auftrag der Clubcommission herausgefunden, deren vorläufige Ergebnisse am Dienstagabend (12. Februar 2019) in Berlin vorgestellt wurden.

Berliner Clubkultur als Impulsgeber

«Die Clubkultur ist ein wichtiger Impulsgeber für alle möglichen Branchen», sagte Lutz Leichsenring, Sprecher der Clubcommission am Mittwoch. In dem Verband sind Club-, Party- und Kulturveranstalter organisiert. «Die Schwerindustrie Berlins ist die Kreativszene und die Clubs sind eines der wichtigen Zahnräder», so Leichsenring.