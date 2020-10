Ausstellung zeigt Inspirationsquellen von Gerhard Richter

Was inspiriert eine solche Ausnahmegestalt zu den so begehrten künstlerischen Arbeiten? Eine Ausstellung in Berlin gibt nun einen kleinen Einblick in die Gedankenwelt des Malers. «Gerhard Richter. Atlas-Übersicht 1:2» ist von Freitag (30. Oktober 2020) an bis zum 3. Januar im Atelier Liebermann neben dem Brandenburger Tor zu sehen.