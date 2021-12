Wolfsnachwuchs im Landkreis Barnim gesichtet

Auch der Norden Brandenburgs wird zunehmend von Wölfen erobert: Im Landkreis Barnim leben nun zwei Rudel mit Nachwuchs. Die Besiedelung werde seit gut einem Jahr von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde in Kooperation mit dem Landesbetrieb Forst Eberswalde und den ehrenamtlichen Wolfsbeauftragten des Landkreises beobachtet, teilte die Hochschule am Mittwoch mit.

Im Landkreis Barnim machten über 50 Wildkameras mehr als 3000 Aufnahmen. Dadurch sei bekannt geworden, dass im Vorjahr erstmals jeweils zwei Wolfswelpen in den beiden Rudeln geboren wurden, sagte Siegfried Rieger, Leiter des Fachgebietes für Wildbiologie, Wildtiermanagement und Jagdbetriebskunde an der Hochschule. In diesem Jahr konnten fünf beziehungsweise sechs Welpen nachgewiesen werden. Aktuell lebten in beiden Rudeln neun Wölfe.