Brandenburger Landtag debattiert über Haushalt 2022

Der Landeshaushalt des nächsten Jahres für Brandenburg steht im Zentrum der Landtagssitzung heute. Die Abgeordneten debattieren über den an einigen Stellen geänderten Gesetzentwurf der Landesregierung. Nach einer Generalaussprache sind die Etats der einzelnen Ministerien an der Reihe. Die Landtagssitzung ist von 9.00 Uhr bis etwa 21.00 Uhr vorgesehen. Der Haushalt soll am Freitag abschließend verabschiedet werden.

Im Entwurf sind für das kommende Jahr Ausgaben von rund 15,2 Milliarden Euro geplant, das ist nach Angaben des Finanzministeriums der zweithöchste Etat in der Geschichte Brandenburgs.

Die Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen hatten eine geplante Streichung der Integrationspauschale von 300 Euro pro Person und die geplante Kürzung bei der Sozialarbeit mit Flüchtlingen zurückgenommen. Wegen der angespannten Haushaltslage soll das für 2022 geplante zweite beitragsfreie Kita-Jahr um ein Jahr verschoben werden. Das Modellprojekt Schulkrankenschwestern läuft zum Jahresende aus.

