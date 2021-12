Weniger gemeldete Corona-Infektionen in Brandenburg

In Brandenburg ist am Sonntag der Sieben-Tage-Inzidenzwert der Corona-Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche leicht zurückgegangen. Gemeldet wurde ein aktueller Wert von 641,9, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Vor sieben Tagen lag er bei 646,9 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Einwohner.

An diesem Sonntag wurden 1597 Neuinfektionen gemeldet, am vergangenen Sonntag waren es 1706. An den Wochenenden kann es aber dazu kommen, dass Zahlen verspätet an die Gesundheitsämter weitergemeldet werden. Dann können in den Folgetagen die Werte wieder steigen. Am Freitag wurde ein neuer Höchststand mit 5033 neuen Fällen registriert.