Mann stürzt von Dach eines Mehrfamilienhauses und stirbt

Ein Mann ist in Lübben (Oberspreewald-Lausitz) vom Dach eines Mehrfamilienhauses gestürzt und tödlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei handelte es sich um einen Unfall. Die genaue Ursache war den Angaben zufolge noch unklar. Der 27-Jährige erlitt bei dem Sturz aus dem Gebäude mit fünf Etagen am Donnerstagabend schwerste Verletzungen, denen er noch am Unfallort erlag, wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen dauerten an.

