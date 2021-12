Polizeieinsatz bei Neonazi-Vereinigung

Wegen schwerer räuberischer Erpressung haben Polizisten Wohnungen von vier Beschuldigten in Cottbus, Forst und bei Bautzen in Sachsen durchsucht. Bei dem länderübergreifenden Einsatz am Dienstag wurden Mobiltelefone, Computertechnik, Waffen, Elektroschocker, ein Teleskopschlagstock sowie Betäubungsmittel und Schuldnerlisten sichergestellt. Die Frau und die drei Männer im Alter zwischen 24 bis 37 Jahren sind als Mitglieder beziehungsweise dem Umfeld der neonazistischen Vereinigung «Brigade 8» zuzuordnen, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte. Angeordnet hatte die Durchsuchungen das Amtsgericht Görlitz. Die Ermittlungen dauern an.

© dpa

© Anke Thomass/Adobe Stock Förderprogramme für nachhaltige Immobiliensanierung Heizungsaustausch, Gründächer, Solarenergiespeicher und Energieberatungen werden vom Land Berlin mit Zuschüssen gefördert. Informieren Sie sich hier. mehr