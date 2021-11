Brandenburger Betriebe produzieren rund 140.000 Weihnachtssterne

Es weihnachtet in Brandenburgs Gewächshäusern: Acht Betriebe im Land haben in diesem Jahr rund 140.000 Weihnachtssterne produziert.

Damit machen die weihnachtlichen Pflanzen von allen in Brandenburg produzierten Zimmerpflanzen fast ein Viertel aus. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg in der am Montag (29. November 2021) veröffentlichten Zierpflanzenerhebung für 2021 mit.