Abgesagte Weihnachtsmärkte: Schausteller frustriert

Brandenburgs Schausteller zeigen sich frustriert über die Absage der Weihnachtsmärkte. «Es war komplett unvorbereitet, damit haben wir nicht gerechnet», sagte Christoph Meyer vom Brandenburgischen Schaustellerverband (BSEV) Sanssouci. «Es gab vorab strenge Vorschriften, die haben wir alle erfüllt.» Nun sei schon viel Ware gekauft worden, zum Beispiel Glühwein. «Der ist in 1000-Liter-Fässern abgefüllt, den kann man nicht zurückgeben», so Meyer.

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) machte am Dienstag Hoffnung auf finanzielle Hilfen für die Veranstalter. Marktkaufleute, Standbetreiber und Schausteller könnten die Überbrückungshilfe III Plus und Neustarthilfe Plus bis 31. Dezember in Anspruch nehmen, kündigte Steinbach an. Derzeit liefen Gespräche mit dem Bund für zielgerichtete Verbesserungen für die Betroffenen.