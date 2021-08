Wasserwerfer kommen in Brandenburg kaum zum Einsatz

Brandenburgs Wasserwerfer sind zum letzten Mal im Jahr 2019 im Land eingesetzt worden - zur Feuerbekämpfung in märkischen Wäldern. Seither wurden die beiden mehr als eine Million Euro teuren Löschfahrzeuge nur außerhalb des Bundeslandes aktiv genutzt, wie das Innenministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Linksfraktion des Landtages mitteilte.

Die Löschfahrzeuge wurden im ersten Halbjahr 2021 bei acht Anlässen außerhalb Brandenburgs genutzt; vor allem in Sachsen und Berlin. Mehrfach kamen die Wasserwerfer bei «Querdenker»-Versammlungen zum Einsatz. Aber auch beim Fußballspiel FC Hansa Rostock - VfB Lübeck am 22. Mai und bei einem Polizeieinsatz auf der Rigaer Straße in Berlin am 17. Juni wurden sie genutzt. Die Brandschutzkontrolle in dem teilbesetzten Haus «Rigaer 94» in Berlin-Friedrichshain war von gewaltsamen Auseinandersetzungen begleitet worden.