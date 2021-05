Gedenkstätte im Belower Wald vor 40 Jahren eröffnet

Herzstück der am 7. Mai 1981 in der DDR eröffneten Gedenkstätte ist ein historisches Waldgelände, wo im April 1945 mehr als 16 000 Häftlinge des Konzentrationslagers Sachsenhausen in einen Todesmarsch getrieben wurden - ohne Versorgung und unter Bewachung der SS. Bei dem Marsch waren in den letzten Tagen des NS-Regimes kurz vor der Befreiung durch die Rote Armee mehr als 1000 Häftlinge gestorben.