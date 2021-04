Zivilprozess gegen Ex-DDR-Minister: Vergleich möglich

Am Landgericht Neubrandenburg hat am Mittwoch ein Zivilprozess um Geldforderungen gegen den letzten DDR-Innenminister und Anwalt Peter-Michael Diestel begonnen. Nach rund einstündiger Verhandlung schlug Richter Christian Weidlich einen Vergleich vor, den beide Seiten als «annehmbar» einschätzten, sich aber noch eine Prüfzeit ausbaten. Diestel selbst war aus gesundheitlichen Gründen nicht angereist und wurde von einer Anwältin vertreten.

In dem Verfahren fordert Mario Genth als ehemaliger Kanzleipartner Diestels aus der gemeinsamen Zeit in Potsdam noch 280 000 Euro. Das Urteil soll am 12. Mai verkündet werden. Nach Auffassung des Klägers waren dessen Ansprüche 2017 bei der Auflösung der Gemeinschaftskanzlei nicht angemessen berücksichtigt worden. Genth hatte nach eigenen Angaben 37,5 Prozent der Gesellschafteranteile der gemeinsamen Kanzlei, die er von einem anderen ehemaligen Anwaltspartner Diestels übernommen haben will.