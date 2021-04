Viktoria sucht Stadionlösung - BFV-Chef: «Zeit läuft davon»

Nach der Kür zum Aufsteiger in die 3. Liga durch das Präsidium des Nordostdeutschen Fußballverbandes muss der FC Viktoria Berlin seine Suche nach einem geeigneten Stadion für die kommende Saison intensivieren. «Es ist eine schwierige Gemengelage. Ich weiß, dass uns die Zeit davon läuft. Die Dinge müssen im Mai entschieden werden», sagte der Präsident des Berliner Fußball-Verbandes und NOFV-Vizechef Bernd Schultz dem MDR.

Das Stadion in Lichterfelde genügt nicht den Drittliga-Anforderungen durch den Deutschen Fußball-Bund. Ausweichorte in Berlin wären das Mommsenstadion oder das Olympiastadion, was jedoch mit großen Kosten verbunden wäre. Schultz bezeichnete es als «Armutszeugnis für die Stadt Berlin», dass nach jahrelangen Diskussionen keine neue Genehmigung für den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark als Spielstätte vorliege. Als Alternative brachte Schultz eine provisorische Arena auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel ins Spiel.