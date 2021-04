Spandau-Wasserballer starten mit Kantersieg in die Saison

Die Wasserballer von Spandau 04 sind am Samstag nach monatelanger Pause in die nationale Wasserball-Saison 2021 gestartet. Beim zweiten Vierer-Turnier der Gruppe B der Bundesliga in der Schwimmhalle des Potsdamer Stadions Luftschiffhafen gewann der Rekordmeister gegen SV Ludwigsburg 08 überlegen mit 14:5 (4:0,5:1,1:1,4:3). Für das Auftaktturnier am 20. und 21. März hatte Spandau nach einem positiven Corona-Test unmittelbar vor Wettkampfstart absagen müssen

Bester Torschütze der Spandauer, die ohne die angeschlagenen Marko Stamm und Remi Saudadier antraten, war Lucas Gielen mit fünf Toren. Das zweite Spiel bestreitet Spandau gegen die SG Neukölln ebenfalls noch am Samstag (17.45 Uhr). Auf Gastgeber Potsdam, der vor dem Wasserfreunde-Match bereits die SGN mit 14:11 besiegt hatte, trifft Spandau am Sonntag (12.15 Uhr).