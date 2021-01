Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäter fest

Bundespolizisten haben bei einer Fahrzeugkontrolle in Manschow (Märkisch-Oderland) am Sonntag zwei Männer festgenommen, nach denen verschiedene Staatsanwaltschaften seit längerem fahndeten. Für den 37 Jahre alten Fahrer habe eine bis Ende 2023 gültige Sperre auf Wiedereinreise nach Deutschland vorgelegen, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Zudem suchte die Staatsanwaltschaft Leipzig seit September 2020 per Haftbefehl nach ihm. Er war nach den Angaben im Dezember 2019 wegen besonders schweren Diebstahls zu einer Geldstrafe von 360 Euro oder 120 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Da er die noch offene Geldstrafe in Höhe von 342 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er festgenommen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise ein.

© dpa

Gegen den Beifahrer lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Frankfurt (Oder) von Ende 2019 vor. Dem 34-Jährigen wird räuberischer Diebstahl in Tateinheit mit Körperverletzung vorgeworfen. Die beiden Männer kamen in eine Brandenburger Justizvollzugsanstalt.

© Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH Pflegekraft statt Superkraft... …und trotzdem heldenhaft. Wenn du auch ein unschlagbarer Teamplayer bist, dann bewirb dich jetzt als Pflege-Held*in auf vivantes-karriere.de! mehr