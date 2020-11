Corona-Testzentrum im Filmpark Babelsberg eröffnet

Die Stadt Spremberg (Spree-Neiße) und das örtliche Krankenhaus riefen die Einwohner auf, die Corona-Bestimmungen einzuhalten. «Unverständlich ist das Verhalten Einzelner, die die Maßnahmen nicht nur ablehnen sondern die Wirksamkeit der einfachen und für jeden von uns leicht einzuhaltenden Abstands- und Hygieneregeln öffentlich in Frage stellen und zur Nichteinhaltung aufrufen», hieß es in einem gemeinsamen Appell. In Spremberg haben sich aktuell 138 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Mitarbeiter des Krankenhauses bereiten sich auf einen Anstieg der Covid-19-Patienten in den kommenden Tagen und Wochen vor. Das Besuchsverbot im Krankenhaus bleibt den Angaben zufolge bestehen.