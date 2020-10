Energie-Präsident Auth: Geben Saison noch lange nicht auf

Präsident Matthias Auth hat die Personalentscheidungen des FC Energie Cottbus verteidigt. «Bei uns gibt es aktuell nicht dieses vernichtende Urteil, dass wir eine Kaderfehlplanung vorgenommen hätten», sagte er vor der Mitgliederversammlung an diesem Freitag (Beginn 17.30 Uhr), die auf der Westtribüne des Stadions der Freundschaft durchgeführt werden soll, in einem Interview der «Lausitzer Rundschau» (Donnerstag).

Der neue Trainer des ehemaligen Bundesligisten, Dirk Lottner, sehe das auch so, betonte Auth. «Die Begründung dafür, dass wir jetzt noch zwei Stürmer und einen Mittelfeldspieler verpflichtet haben, liegt unter anderem am veränderten Spielsystem.» Der Verein hatte mit Blick auf einen angestrebten Generationenwechsel die Verträge von Abwehrspieler Robert Müller (33) und Kapitän Dimitar Rangelow (37) nicht verlängert.

Ende August trennte sich der Club dann von Trainer Sebastian Abt, der den Posten erst Anfang des Jahres übernommen hatte. Nach drei Niederlagen zum Start in die Saison der Regionalliga Nordost sahen sich die Vereinsverantwortlichen erneut zum Handeln gezwungen.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr