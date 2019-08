Suchtberatung: Alkohol bleibt unterschätztes Risiko

Fast in Fünftel der Männer in Brandenburg trinkt zu viel Alkohol, schätzen Suchtberater. Das trifft nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Familien. Doch auch Frauen unterschätzen Risiken.

Schätzungen zu Folge werden in Deutschland in jedem Jahr rund 10 000 Babys mit alkoholbedingten Schädigungen, einer Fetalen Alkoholspektrumstörung (FASD), geboren. 2000 davon haben schwerwiegende geistige und körperliche Behinderungen. «Alkoholkonsum in der Schwangerschaft ist in Deutschland der häufigste Grund für nichtgenetische Behinderungen», sagte sie.